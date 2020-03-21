مصرع شاب سورى برصاص مرتزقة أردوغان في عفرين

أطلقت مجموعة من المسلحين التابعين لفرقة الحمزة الموالية لتركيا، اليوم السبت، النار على أحد الشباب من عشيرة الموالى بمنطقة الباسوطة بمدينة عفرين السورية.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، نقلًا عن مصادر محلية له، بأن شابا لقى مصرعه على الفور عقب إطلاق النار عليه.جاء ذلك بعد أن أعطى أحد القادة العسكريين في فرقة الحمزة أوامر للحاجز التابع للفصيل في منطقة الباسوطة بإطلاق النار على كل من لا يقف على الحاجز، حيث يسود التوتر في المنطقة تخوفًا من تداعيات العملية.وفى وقت سابق من اليوم، خطفت مجموعة مسلحة من مرتزقة أردوغان مدنيا من أمام منزله في حي الصناعة في مدينة عفرين، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما سمع دوي إطلاق رصاص واشتباكات في منطقة الباسوطة غرب عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.