الأمن العام يفكك بؤر الإجرام فى 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (130 متهمًا) وبحوزتهم (8) قطع أسلحة نارية، 252 طلقة مختلفة الأعيرة، (3) قطع أسلحة بيضاء، (9) قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (7.850 كيلو جرام لمخدر البانجو – 205 جرامات لمخدر الهيروين – 15 قرصًا مخدرًا)، تنفيذ (4085) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط (461) قضية متنوعة أخرى.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.