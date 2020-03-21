تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلتين في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس عامل بالتحرش بطفلتين أمام فيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من موظف اتهم عامل معمار، بالتحرش بطفلتيه 8 و12 سنوات أثناء وقوفهما أمام فيلته بمنطقة البنفسج، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذي شهد الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل في محل أسماك ومقيم بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبطه، وتحرر عن المحضر رقم 4574 لسنة 2020، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.