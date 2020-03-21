إحالة خادمة سرقت شقة مهندس بالشروق للجنح

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، إحالة خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالي من شقة مهندس في منطقة الشروق، للمحاكمة أمام الجنح، فيما هو منسوب إليها من اتهامات.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمة للمحاكمة، والتي جاء أولها، أن المتهمة هي "ن. س" 31 سنة خادمة وقامت بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه مصري من شقة مهندس أثناء تنظيفها الشقة.وأقر المجني عليه بأنه فوجئ باختفاء المبلغ المالي فور انتهائها من نظافة الشقة وخروجها.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقة مهندس بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وبسؤالها أنكرت سرقتها المبلغ المالى، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.