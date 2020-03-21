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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعلن صيغة الأذان

السبت 21/مارس/2020 - 01:53 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قررت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وأكدت "الأوقاف"، فى بيان لها، أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد "covid -19"، وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

وأوضح البيان أن الأذان سيكون بإحدى الصيغتين الواردتين في مثل هذه الظروف :

الأذان كاملا ويتبعه المؤذن بقوله : ألا صلوا في بيوتكم , ألا صلوا في رحالكم .

أو بالصيغة التالية :
اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم 
 ألا صلوا في رحالكم
الله أكبر  الله أكبر 
لا إله إلا الله

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