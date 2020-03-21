«من العُمرة لمستشفى العزل».. قصة طبيبة أشمون المصابة بكورونا

قصة جديدة من أحد مستشفيات العزل، اثارت تعاطف الكثيرين، للدكتورة إيمان محمد التي ذهبت لأداء العُمرة وعادت حاملة لفيروس كورونا المستجد،خالطت مواطنين لتصدم بخبر إصابتها.كتبت"إيمان" منشورا على صفحتها الخاصة بفيس بوك:" إليكم من مستشفي العزل، سافرت السعودية مع زوجي بدأت رحلة عمرة يوم 1 رجب ويا هناه اللي يزور سيدنا النبي..مكانش فيه أخبار كتير زي دلوقت عن كورونا، الوضع كان طبيعي أول أسبوع.. من تاني اسبوع عرفت أن تأشيرات العمرة وقفت، بس مفكرتش أن الموضوع جد كدا.."من كل فج عميق ".. سبحانك يارب كنا آلاف من كل بقاع الأرض، لكن متوقعتش للحظة واحدة اني ممكن اتصاب واتعدي.. مجاش في بالي أصلا."وأضافت:" اديت العمرة ورجعنا مطار القاهرة فجر يوم 15 رجب، الإحتياطات كانت قليلة، محسناش بأي خوف أو قلق، كانوا يقيسوا الحرارة لعينة عشوائية، أنا مثلا عديت عادي، حرارتي مرتفعتش تماما لحد الأن، فالطريقه الوحيدة لتشخيص كورونا هو تحليل PCR.. وصلت بيتي في آشمون وحضنت أولادي تعاملت معاهم عادي ودا كان غلط طبعا، ولأن ربنا رحيم بعباده ويسبب الأسباب فأنا مجاليش اي زيارات ولا حتي أهلي عشان العاصفة والأمطار اللي كانت موجودة.. لو اطلعتم علي الغيب لأخترتم الواقع ".وتابعت: "روحت شغلي في مستشفى جراحات اليوم الواحد بآشمون لاني مسؤلة عن مرضي ونمت في سكن الطبيبات لأن المطار مقالناش نتعزل وانا معنديش اعراض..أحد الزملاء لاحظ أن لون وشي متغير، بلغ مدير المستشفي ونصحوني بعمل تحليل PCR، عملت التحليل وانا بهزر، مستحيل يا جماعة انا سليمة".روحت بيتي نضفت الشقة، لما خلصت ريحت علي السرير،جالي مكالمة:" د.ايمان يؤسفني ابلغك أن التحليل إيجابي..حضرتك مصابة بكورونا، جهزي حاجتك لأن فيه إسعاف هينقلك للمستشفي..اتصدمت..، نزلت الشارع بالليل اجري علي جوزي في صيدليته عشان أبلغه، بكيت، خايفه علي بنتي، زملائي، حمايا اللي عنده 80 سنة ومريض سكر وضغط، اشمون هيحصل فيها كارثة بسببي..افكار كتير ف دماغي ملخصها هو الشعور بالذنب !..زوجي طمني وقالي ان مصيرنا واحد..وأنا ماشية بنتي فضلت تعيط حاولت اطمنها عن بعد وأننا اكيد لنا لقاء تاني ومش دي النهاية".وصلت مستشفي العزل في العجمي، غرفه فيها كل الاحتياجات الشخصية، معايا موبايلي وتلفزيون والمصحف، مش معزولة عن العالم خالص."واختتمت:"عرفت أن تحاليل كل المخالطين لي سلبية، خبر أسعدنى.. أشكر كل أبطال مستشفي العزل اللي في أوائل الصفوف علي لطفهم مع كل المرضي ؛ زمايلي وأهلي اللي بيخلوا يومي يعدي بدون ملل، انصح الشعب ان يهتم بالتعقيم الشخصي وطرق السلامة عشان متجربوش احساس بعدي عن رودي وكيمو..ولادي وحبايبي..دعواتكم..ايمان محمد..الدفعة 27..مستشفي العزل - العجمي- إسكندرية".