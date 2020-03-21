تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة المساكن في الشروق 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، تجديد حبس عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بمنطقة الشروق، اليوم الخميس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هما كل من "بدوى.م"، و"محمد.ع" عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق، وقال المتهمان خلال التحقيقات: "إن حاجتهما للمال دفعتهما للتفكير في طريقة جديدة تدر عليهم أموالا طائلة دون تعب أو كد، خاصة بعد نفاد المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما بعد تركهما للعمل داخل إحدى الورش، ونظرا لعلاقة الصداقة الوطيدة التي بينهما اقترح المتهم الأول على الثاني، دخول عالم الإجرام عبر طريق "سرقة الشقق السكنية"، الأمر الذي قوبل بالموافقة من قبل الثاني".وأضاف المتهمان أمام سراي النيابة: أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهما بعد تنفيذ 4 وقائع فقط، وأن خطتهما اعتمدت على مراقبة قاطني الشقق للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها ثم الدخول إليها عن طريق كسر الباب، مستطردان: "كنا بنصرف فلوسنا من متحصلات السرقة على الحشيش، وشراء الملابس".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام الأهالي بالإمساك بلصين حاولا سرقة شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة، وبمناقشتهما تبين بأنهما وراء سرقة العديد من سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.