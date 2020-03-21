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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متخصص فيروسات: الجيش الفرنسى يخفف العبء عن الأطباء

السبت 21/مارس/2020 - 01:45 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور يحيى مكى، المتخصص فى علم الفيروسات بالمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات بفرنسا تركز على المناطق المتضررة من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات بفرنسا امتلأت خاصة العناية المركزة والإنعاش، فلا يوجد تقريبا أى مكان لأى مريض جديد.

وأوضح متخصص علم الفيروسات أن الرئيس إيمانويل ماكرون، والسلطات الفرنسية طلبت يد المساعدة من الجيش الفرنسى لتجهيز مستشفيات ميدانية للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن تدخل الجيش الفرنسي يخفف العبء عن الأطباء، موضحًا أن السلك الطبى مرهَق إرهاقا شديدا لأن المرضى يتضاعف عددهم.

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