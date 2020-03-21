حبس 3 عاطلين لسرقة المتاجر بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر وإخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط وحدة مباحث القسم، بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة القسم، "تم ضبطه"، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.