بروتوكول بين التضامن وجمعية وطنية لتحسين وتطوير دور الأيتام

وقعت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع عزة عبدالحميد رئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في اطار العمل على تحسين جودة الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الاسرية.وأكدت القباج، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية للاهتمام بالأبناء المحرومين من الرعاية الاسرية والعمل على تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء الأبناء، مشيرة إلى ضرورة العمل أيضا على تنمية وتطوير المؤسسات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بها.وأضافت القباج أن تنفيذ هذا البروتوكول يتم من خلال عدد من المحاور الأساسية التي تعمل فيها وطنية وهي التعاون لتطوير منظومة الرعاية اللاحقة خلال المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات من مشروع " تأهيل الشباب الأيتام للاستقلالية والرعاية اللاحقة " في ثلاث محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية عن طريق تطوير وتفعيل آليات لتمكين فاقدي الرعاية الوالدية من خريجي دور رعاية الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم والشباب والصحة والجهات الحكومية الأخرى.وأشارت الى انه سيتم إطلاق حملة توعوية لرفع الوعي المجتمعي باحتياجات خريجي دور رعاية الأيتام ودور المجتمع تجاهه ورفع وعي دور الرعاية تجاه الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.هذا وقد تم أيضًا الاتفاق على التعاون من اجل تفعيل نظام الاسر البديلة من خلال المساهمة في تطوير خطة تنفيذية لتطبيق وتقييم المرحلة التجريبية لتفعيل الدليل الإجرائي في المحافظات الثلاثة وتفعيل جائزة بيت الحلم حيث يتم تدريب المؤسسات الايوائية على معايير جودة رعاية الأطفال وتنظيم جلسات تعريفية بالجائزة لتشجيع المؤسسات على التقدم لجائزة.