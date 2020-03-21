رانيا يحيى: اعتدت على نشر مقال عن عيد الأم كل عام (فيديو)

قالت الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ الموسيقي بكلية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، إنها تعتاد على نشر مقال خاص بعيد الأم من كل عام، مشيرة إلى أن ذلك هو أقل ما يمكن تقديمه لكل أم في عيدها، مشيرة إلى أن مقالتها هذا العام نشرت في مجلة "الهلال" بعنوان "ملكتي سر وجودي".وأشارت رانيا يحيى، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن الموسيقى جزء مهم في حياتها، ووصفتها بأنها لغة يمكن من خلالها مخاطبة كل شيء في الوجود.وأوضحت أستاذ الموسيقى بكلية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، أن الموسيقي الكلاسيكية الأكثر تأثيرًا في حياتها، لافتة إلى أنها عبارة عن حالات وجدانية مختلفة، خاصة أنها تعطي حالة ايجابية ووجدانية رائعة.