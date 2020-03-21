تطهير عزبة الزرايب بـ15 مايو (صور)

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، فرق الطوارئ والإغاثة بتعقيم المناطق التى يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات، خصوصًا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ.وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن فرق الهلال الأحمر تقوم بعمليات تعقيم وتطهير في مناطق الصف وقرى الودى والدسمى، والتى أقام فيها الهلال مقرًا دائمًا لتقديم المساعدات والخدمات الطبية لمتضررى موجة الطقس السيئ.وأضاف فى تصريحات، اليوم، أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، وتطهير كل المباني ودور العبادة والحضانات، فى إطار تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.