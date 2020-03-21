رصف الشوارع المتفرعة من علم الروم بمطروح

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه جار العمل برصف الشوارع المتفرعة من شارع الملح بعلم الروم بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بالسواني.وأضاف "المعداوي" أنه تم رصف كافة الشوارع الفرعية بمنطقة السواني بعد تحويل الكهرباء من هوائي لأرضي.وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه جار العمل بمنطقة الأفراد بتركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الضيقة التي لم يدخلها الرصف.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع المتفرعة من شارع الملح بعلم الروم.