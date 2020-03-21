تموين بورسعيد: رصدنا تخزين المواطنين للخبز بدون داعٍ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم السبت، إنه جرى رصد قيام مواطنين بشراء وتخزين كميات من الخبز بما يعادل حصص 3 أيام بدون أى داعي، مما يسبب التكدس والزحام وإنتهاء الحصص من المخابز مبكرا.وأكدت المديرية، في بيان لها، على أن حصص المخابز تصرف كاملة وبشكل يومي كما هو معتاد، مشددة على عدم صحة شائعات نقص حصص الدقيق الموجود لدى المخابز.وناشدت مديرية التموين المواطنين عدم الإنسياق خلف الشائعات، وأن تكون عملية الشراء كما هو معتاد وبما يكفي حاجة المواطن وأسرته فقط.