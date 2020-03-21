«سموم الإسكندرية» يحذر من تناول أدوية ضد كورونا

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية من أدوية يتم استعمالها فى محاولة لتقليل أعراض أو الاستشفاء السريع من فيروس كورونا، وذلك بسبب الخوف الشديد الذى يعيش العالم فيه، وذلك دون استشارة الطبيب.وأكد مركز السموم أن بعض الأدوية تتعارض مع أدوية أخرى، وسيتحول من جرعة عادية إلى جرعة سامة، لذلك يجب عدم تناول أي عقاقير وأدوية دون استشارة الطبيب، موضحا أن لأى دواء أعراضا جانبية يتابعها الطبيب ويوضح للمريض كيفية التعامل معها.وأوضح مركز السموم أن العلاج الخاص بفيروس كورونا، والذى يقلل من أعراضه ويساعد على الشفاء، هو دواء متداول فى السوق، ومتواجد قبل ظهور فيروس كورونا، وهو دواء يستخدم لعلاج بعض الأمراض المزمنة مثل الذئبة الحمراء، وفى حالة سحب الدواء من السوق فهو يضر بمرضى آخرين.وأشار مركز السموم بجامعة الإسكندرية إلى أن هذا الدواء وجرعة علاجه للفيروس المستجد ما زالت تحت الدراسة السريرية ولا يمكن استعماله بالمنزل لمجرد الوقاية.