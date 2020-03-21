77 حالة جديدة بفيروس كورونا فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 307 حالات.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، وفقًا لصحيفة "فيلستار" الفلبينية، أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء بينهم أربعة من كبار السن، فيما لا يزال عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 19 حالة.وكان رئيس الفلبين، رودريجو دوتيريتي، قد فرض حجرًا لمدة شهر على جزيرة "لوزون" أكبر جزر الفلبين، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.يذكر أن وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، أعلنت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان بلغ 52 حالة، مؤكدة أن 13 منها تماثلت للشفاء.وأهابت وزارة الصحة العُمانية بالجميع ضرورة التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة.