«الأرصاد»: البرودة مستمرة رغم قدوم الربيع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن اليوم هو بداية فصل الربيع رسميًا، مشيرًا إلى أننا ما زالنا نستشعر نسمات البرودة خلال ساعات النهار، وطقسا شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.وناشد شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض الشديد خلال الفترة القادمة.ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن هناك فرصا لتساقط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.