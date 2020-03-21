تجديد حبس متهم اشترك مع آخرين في تزوير أختام الدولة

جدد قاضي المعارضات حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل عن أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية، والترويج لها، وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم، وبحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة- مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية- مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية- مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات- مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة- كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات- بطاقات رقم قومى- كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة".وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.