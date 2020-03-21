رئيس الصليب الأحمر الصيني: التزموا وابقوا في المنازل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو لرئيس الصليب الأحمر الصيني خلال مؤتمر صحفي له، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل.وقال رئيس الصليب الأحمر الصيني، صن شوبينج، بخصوص انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، قائلًا: "وجدنا في إيطاليا العديد من الثغرات، وللتو أتينا من جولة في مدينة كوردوبا، وكذلك هنا في ميلان، وهي الأكثر تأثيرًا بكورونا".وأضاف رئيس الصليب الأحمر أن "إجراءات الحجر المنزلي ليست جادة، لأن وسائل المواصلات ما زالت تعمل والناس تتجول في أنحاء المدينة، ويتجمعون في الفنادق، ورأيت الكثيرين غير ملتزمين بالحماية الشخصية".وتساءل: "لا أعلم حقيقة بماذا تفكرون هنا"، مطالبًا بتوقف كل شيء، مشددًا: "لا بد أن تتوقف كل الأنشطة الاقتصادية، ولا بد أن تتوقف جميع أشكال التقارب الاجتماعي التي تعودنا عليها".وأشار إلى أنه "لا بد أن يبقى الجميع في منازلهم، ولا بد للجميع أن يستعد للتضحية من أجل حماية الآخرين"، مضيفًا: "حياة الآخرين هي أهم ما نملكه الآن".