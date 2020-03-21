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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«هوس تيك توك».. حجز متهمين بتصوير مقاطع تستهزئ بسكان المقطم

السبت 21/مارس/2020 - 12:30 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحجز المتهمين بتصوير فيديوهات في الشارع للسخرية من المواطنين، وتنزيلها على تطبيق «تيك توك»، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

والمتهمون هم كل من: «محمد. ك»، «كرم. ع»، «عبدالرحمن. م»، «محمود. ع».

وكشفت تحقيقات النيابة عن استخدام المتهمين دراجتين بخاريتين، ويقوم اثنان منهم باستخدام حبال للعرقلة بالشارع وقيام اثنين آخرين بتصويرهم بالهواتف المحمولة فيديو وإنزال تلك الفيديوهات على حسابهم على تطبيق «تيك توك».

وقالت النيابة إن المتهمين يسكنون في منطقة المقطم، وخططوا معًا لإنشاء حساب على تطبيق «التيك توك» تكون فكرته مقالب في المواطنين في الشارع والسخرية منهم للحصول على عدد كبير من المتابعين، ويقومون بتركيب الفيديو على موسيقى مضحكة، وبالفعل صوروا العديد من المقاطع المضحكة حتى تم ضبطهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام أربعة أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.

وعقب ظهور الفيديوهات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، حيث تبين أن المتهمين يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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