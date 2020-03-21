توفير فرق تعقيم بمواقف الأجرة بالوادى الجديد

قرر الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع السيد معتمد عبد المعتصم، مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، القيام بتطهير وتعقيم جميع السيارات الأجرة القادمة من خارج المحافظة من خلال توفير عدد 2 جهاز رش رذاذ بموقف الأقاليم بمدينة الخارجة ومنفذ المنيرة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية أهالي الوادي الجديد.وفي السياق ذاته جرت عمليات تطهير جميع المواقع الثقافية على مستوى محافظة الوادى الجديد لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الحرص على سلامة العاملين بجميع الأفرع الثقافية التابعة للإقليم، بناء على قرار إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.