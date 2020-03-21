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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توفير فرق تعقيم بمواقف الأجرة بالوادى الجديد

السبت 21/مارس/2020 - 12:29 م
الدكتور ناجي محمد
الدكتور ناجي محمد
محمد علي مهدي
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قرر الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع السيد معتمد عبد المعتصم، مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، القيام بتطهير وتعقيم جميع السيارات الأجرة القادمة من خارج المحافظة من خلال توفير عدد 2 جهاز رش رذاذ بموقف الأقاليم بمدينة الخارجة ومنفذ المنيرة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية أهالي الوادي الجديد.

وفي السياق ذاته جرت عمليات تطهير جميع المواقع الثقافية على مستوى محافظة الوادى الجديد لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الحرص على سلامة العاملين بجميع الأفرع الثقافية التابعة للإقليم، بناء على قرار إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

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