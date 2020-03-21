رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا توقف النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:29 م
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
طباعة
أعلنت الخارجية الألمانية أن تركيا أوقفت حركة النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بالكامل تقريبا اعتبارا من ليلة الجمعةالسبت الماضية بسبب أزمة كورونا.

وكتبت الوزارة في تنويهاتها المتعلقة بالسفر على الإنترنت إن مغادرة تركيا عبر دولة ثالثة لا تزال متاحة اليوم السبت، ودعت إلى استغلال هذه الفرصة، وقالت " اتصلوا على الفور بشركات الطيران أو بمنظمي الرحلات السياحية واستفيدوا فورا الآن من وجود مقاعد خالية لكي تعودوا إلى ألمانيا فورا".

ووفقا لبيانات سابقة لوزارة الخارجية الألمانية، فإن عدد المواطنين الذين تم إعادتهم إلى ألمانيا من تركيا بلغ حتى ظهر أمس الجمعة 20 ألف من أصل 30 ألف مواطن ألماني موجودين هناك.

يذكر أن حملة إعادة المواطنين الألمان الموجودين بالخارج والتي بدأتها الحكومة باستخدام طائرات مستأجرة، لم تشمل الألمان الموجودين في تركيا حتى الآن بسبب استمرار وجود رحلات طيران منتظمة بين البلدين.

وتهدف هذه الحملة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي إلى إعادة ما يصل إلى 200 ألف ألماني من الخارج إلى وطنهم.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس، يُعْتَقَد أن عدد من تم إعادته حتى الآن من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، ولاسيما من السائحين الألمان في الخارج، وصل إلى نحو 10000 مواطن.

وتوقع ماس أن تستمر الحملة أسبوعين آخرين.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

منوعات

اكتشاف أطلال مساكن يعود تاريخها إلى 5500 عام في الصين

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

خبر سار.. اختبار عقار للقطط لعلاج كورونا

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«جريمة في مسرح القباني» رواية جديدة للسوري باسم سليمان

شريف عابدين يدعو لتفعيل دور السرد في مواجهة وباء كورونا

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

فضاءات تصدر ديوان «بمشيئة الملاح» لـ محمد كنعانة