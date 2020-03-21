بنجلاديش تسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلن زاهد مالك، وزير الصحة ورعاية الأسرة فى بنجلاديش، اليوم السبت، عن وفاة ثانى حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، واكتشاف 4 إصابات جديدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 24 شخصا.وقال زاهد إن أكثر من 14 ألف شخص عادوا مؤخرا من الخارج، وتم إخضاعهم للحجر الصحى لمدة أسبوعين للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كانت بنجلاديش قد أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، يوم الأربعاء الماضى، بعد عشرة أيام من اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس فى 8 مارس الجاري.وحظرت السلطات في بنجلاديش أمسالخميس كل أشكال المسيرات والتجمعات وزيارة الأماكن المقدسة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال وحيد الله إسلام، رئيس مقاطعة ماداريبور بجنوب البلاد عن القرار الذي اتخذه مكتب رئيس الوزراء: "لقد طُلب منا تنفيذ القيود بصرامة، نظرا لأن الحشود قد تكون المصدر المحتمل للعدوى".وأغلقت بنجلاديش المدارس على مستوى البلاد حتى 31 مارس وفرضت حظر السفر إلى الهند المجاورة والدول الأوروبية باستثناء بريطانيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.