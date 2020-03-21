استعجال تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة معالج إدمان بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم السبت، تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقة في منطقة التجمع الأول، للوقوف على ملابسات الواقعة.وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يعمل في مصحة خاصة بعلاج الإدمان ويقيم بمفرده داخل الشقة محل الواقعة، كما دلت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض وبجوارها "حقنة هيروين"، وأنه لقى مصرعه منذ 3 أيام متأثرا بها.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده تلقى المقدم تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة ع أ، شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة هيروين" وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم.