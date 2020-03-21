قرينة الرئيس: الأم المصرية رمز العطاء ومصدر الأمان والسلام

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تقديرها للأم المصرية وما تقوم به من جهود وعطاء لأبنائها وأسرتها.وقالت انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".وأضافت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".يذكر أن يوم عيد الأم ظهر حديثًا فى بداية القرن العشرين للاحتفال بالأم وتكريما لها، وتاريخه هو الواحد والعشرين من شهر مارس لعام 2020 الجاري والمقرر اليوم السبت.