«مستقبل وطن» يطلق حملة لتعقيم المساجد والكنائس فى بيلا بكفر الشيخ

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة كفر الشيخ، حملته لتعقيم عدد من المساجد الكبرى والكنائس بمدينة بيلا، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.وقال جمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، إنه تم تعقيم عدد من المساجد الكبرى، منها مسجد التقوى، أكبر مساجد المدينة، كما تم تعقيم كنيسة ماري جرجس، أكبر كنائس بيلا، عقب صلاة الجمعة أمس، مؤكدا أن حملة الوقاية من فيروس كورونا مستمرة بالمدينة، للحفاظ على شبابنا وأبنائنا، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.