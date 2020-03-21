الصور الأولى للمتعافين من الحجر الصحى بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة، تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد، بالحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، ليصل إجمالي المتعافين بالمسشتفى لـ6 أشخاص، بعد خضوعهم لعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالتهم وبسحب عينات منهم أثبتت النتائج أنهم لم يظلوا حاملين لفيروس كورونا المستجد.وجاءت الحالات كالتالي "حالتان من الجيزة، حالة من المطرية، حالة من إمبابة، حالة من دمياط"، وذلك عقب 24 ساعة من أول حالة تعافي من الفيروس بالمسشتفى.وتنفرد "الدستور" بنشر صور المتعافين لحظة خروجهم من المسشتفى، وكانت "الدستور" انفردت بخبر خروج أول حالة ونشرته بعنوان "أول صورة للمتعافي من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية".