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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل عنابر تسمين الدواجن الجديدة بوادى حوضين بالشلاتين (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 12:20 م
تشغيل عنابر تسمين
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، تقريرا من الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، يفيد بدء تشغيل عنابر تسمين الدواجن الجديدة ضمن مشروع المزارع المتكاملة بوادى حوضين بالشلاتين التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وقال حزين إن ذلك يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مجمع الدواجن فى وادى حوضين بالشلاتين فى الفترة السابقة، حيث تم تنفيذ عدد ست دورات تسمين فى عنبر واحد سعة ألفي دجاجه وينتج حوالى 27 طن لحوم دواجن، كما أن عنبر الدجاج البياض أنتج حوالى 350 ألف بيضة.

وأوضح أن العنابر الجديدة عبارة عن عنبرين سعة 3000 دجاجة لكل منهم على أن تصبح العنابر القديمة لإنتاج البيض والجديدة التسمين، ويضم مجمع الدواجن فى وادى حوضين بالشلاتين أيضا قلعة لتربية الحمام مكونة من تسعة أبراج بسعة تصل إلى حوالي 11 ألف حمامة.

وقال إن مجمع الدواجن فى وادى حوضين بالشلاتين هو أحد الأنشطة التنموية التى يقوم بها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والتى تضم أيضا عددا كبيرا من الأنشطة، مثل المزارع السمكية لإنتاج البلطى الأحمر فائق الجودة وخمسون صوبة زراعية عادية وثماني عشرة صوبة هيدرويونيك وصل إنتاجها أكثر من 120 طن خضروات متنوعة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان، بالإضافة إلى مزرعة للنخيل البرحى والجدول والخلاص وخط تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومصنع لبسترة ألبان الإبل. بالإضافة إلى زراعات المورينجا لتجفيف أوراقها وإنتاج البذور.

وأضاف أن هذه الأنشطة تأتي من خلال مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين، والتى تهدف إلى إنشاء مجتمعات بدوية مستقرة تتوافر فيها فرص عمل وإنتاج زراعى وحيوانى وداجنى وسمكى وصناعات قائمة على تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية وتصنيع ألبان الإبل، واستخدام المياه المالحة فى التنمية حيث يتم استخدام المياه بصور عديدة حيث تستخدم مياه الآبار ذات ملوحة أكثر من 8000 جزء فى المليون فى زراعة محاصيل الأعلاف المحتملة الملوحة مثل القطف والاكاسيا والبانيكم وكذلك تم تجربة زراعة انواع متحملة الملوحة من الشعير وأعطت نتائج باهرة.

وقال إنه تم أيضا استخدام المياه المحلاة الناتجة من محطات التحلية فى الزراعات التقليدية للخضروات والقمح والمورينجا، وتستخدم المياه الأكثر ملوحة الناتجة من عمليات التحلية وتصل ملوحتها لأكثر من 15000 جزء فى المليون فى تربية واستزراع الأسماك مثل البلطى الأحمر والبورى، وتستخدم مياه الإحلال الناتجة من المزارع السمكية فى زراعة النباتات الملحية مثل السلاكورنيا وغيرها، وكذلك تم إنشاء قرية صغيرة بجوار هذه الأنشطة مكونة من 24 منزلا، وجار تركيب محطة طاقة شمسية لإنارة القرية.
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
تشغيل عنابر تسمين الدواجن
تشغيل عنابر تسمين الدواجن

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