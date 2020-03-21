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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن العراقي يحبط هجومًا إرهابيًا لتنظيم داعش

السبت 21/مارس/2020 - 12:18 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
أ.ش.أ
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أحبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، هجوما من عناصر التنظيم الإرهابي "داعش" في ناحية الشورة 40 كم جنوب الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوى، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إن القوات الأمنية تصدت لهجوم باء بالفشل لعناصر داعش الارهابية، وتم اعتقال العناصر في ناحية الشورة جنوب الموصل، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت الناحية بالكامل للبحث عن متسللين من عصابات داعش.

وكانت مديرية الاستخبارات والأمن العسكرية في العراق قد أعلنت، الجمعة الماضي، عن إلقاء القبض على 6 عناصر إرهابية في محافظة السليمانية.

وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء، تمكنت قوات مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية من إلقاء القبض على 6 عناصر ينتمون إلى عصابات (داعش) الإرهابية.

وأضاف البيان أن العناصر صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لتورطهم بعمليات إرهابية عديدة، لافتًا إلى أن الاعتقال جاء من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من محافظة السليمانية.

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