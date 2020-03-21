المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى مرتزقة الفصائل في ليبيا إلى 143

تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف "المرتزقة" ارتفاعها على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا، حيث وصلت نحو 14 جثة جديدة للمقاتلين إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب الشمالي، وينحدر القتلى الجدد من تدمر وسلقين والبوكمال والباب.وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 143 مقاتلا، من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، ووفقًا لمصادر المرصد فإن القتلى لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.وكان المرصد السوري قد نشر، أمس الأول، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا، وهو 6000 مقاتل، ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية "طرابلس" حتى الآن إلى نحو 4750 "مرتزقا"، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.