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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة الوفد»: الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:13 م
المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة،
إسلام نصير
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أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الحكومية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إنه رغم فرض الحكومة قرارات بعدم تقديم الشيشة في المقاهي، إلا أن البعض ما زال يقدمها وكذلك إجراءات وطرق الوقاية من الفيروس غير متبعة من جانب الكثير من المواطنين.

وتابع رئيس لجنة التجارة والصناعة لحزب الوفد: "المسئولية الكبيرة تقع على عاتق الشعب المصري نفسه وليس على الحكومة ومؤسسات الدولة رغم أهمية دورها".

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن الحكومة لا يمكنها إحكام السيطرة على المقاهي والمحلات والأسواق والملاهي الليلية والحانات وغيرها بنسبة 100%؜، وهذا لا يعني تقصيرها، بل على العكس تبذل أقصى ما في وسعها للسيطرة على ذلك.

وشدد قوطة، على أن الرهان الحالي في مواجهة كورونا المستجد الغامض على وعي المصريين، لافتا إلى أن جميع دول العالم في حالة تأهب وطوارئ ما يدل على خطورة الوضع.

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