رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف أطلال مساكن يعود تاريخها إلى 5500 عام في الصين

السبت 21/مارس/2020 - 12:13 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
اكتشف علماء آثار صينيون أطلال 7 منازل في هيكل خماسي يعود تاريخها إلى حوالي 5500 عام، وذلك في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ما يوفر أدلة جديدة على أصل مساكن الكهوف.

وقال تشانغ قوانغ هوي، المسئول بمعهد الأبحاث الأثرية بالمقاطعة، في تصريح اليوم السبت، إنه تم اكتشاف الأطلال في قرية دقانغ التابعة لمدينة لويليانغ، وإن أكبر أساس بين هذه الأطلال يغطي مساحة تزيد على 130 مترا مربعا.

وأضاف أن أساسات المساكن الخماسية كانت شائعة قبل حوالي 5500 عام، وتم اكتشافها بشكل رئيسي في مقاطعات خنان وشانشي وشنشي.. متابعا أن أكبر الأساسات كان محفوظا بشكل جيد نسبيا، ويتكون من بوابة وحفرة نار ومساحة معيشة وجدران وأجزاء أخرى، فيما تم كذلك اكتشاف عدة قطع من الفخار.

ولفت المسئول بمعهد الأبحاث الأثرية إلى أن الدراسات تشير إلى أن أساسات المساكن المكتشفة تعود إلى ثقافة يانغشاو، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 سنة، وتعتبر جزءا مهما من الحضارة الصينية.

موضوعات متعلقة

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

رسالة من وزير الأوقاف لـ «المصريين» قبل صلاة الجمعة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

منوعات

اكتشاف أطلال مساكن يعود تاريخها إلى 5500 عام في الصين

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

خبر سار.. اختبار عقار للقطط لعلاج كورونا

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«جريمة في مسرح القباني» رواية جديدة للسوري باسم سليمان

شريف عابدين يدعو لتفعيل دور السرد في مواجهة وباء كورونا

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

فضاءات تصدر ديوان «بمشيئة الملاح» لـ محمد كنعانة