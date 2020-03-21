اليوم.. عرض أولى حلقات «قوت القلوب» على الحياة

تنطلق أولى حلقات مسلسل "قوت القلوب"، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على شاشة قناة الحياة.وتظهر بطلة العمل ماجدة زكي خلال أحداث الحلقة الأولى بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل، في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد "ماجدة" خلال الأحداث بشكل عام دور مُعلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، ما يتسبب في وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشاكل بسبب تصرفات والدته المحرجة.وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، تعرض أول 25 حلقة قبل حلول الشهر الكريم، بينما يعرض باقي الحلقات بعد انتهاء شهر رمضان، وهو بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبوعميرة.