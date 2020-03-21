خريطة انتشار فيروس كورونا في العالم (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، عن خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره الأول.حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم لتصل إلى ما يقرب من 279 ألف حالة فيما لا يقل عن 172 دولة أو إقليم بعد أن نشأ الفيروس وظهر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر العام الماضى.وحسب خريطة الفضائية لتسجيل أعلى معدلات كانت في ١٨ دولة أولهم الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسويسرا وهولندا وتركيا وبريطانيا والسعودية.