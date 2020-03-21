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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط.. سر اعتقال المليادرير التركي جوربان أوغلو

السبت 21/مارس/2020 - 12:10 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
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كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، حقيقة اعتقال الملياردير الأذربيجاني التركي مبارز مانسيموف جوربان أوغلو في 17 مارس، والذي برره الإعلام التركي بعلاقته بحركة جولن، موضحا أنه جزء من مخطط كبير بين عمالقة الطاقة العالمية والأتراك.

كان جوربان أوغلو، 52 عامًا، حليفًا سابقًا وشريكًا تجاريًا لعائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأن متهم بالعمل نيابة عن رجل الدين فتح الله جولن، ولكن قال "المونيتور" أن أوغلو محتجز الآن في سجن في اسطنبول، دون توجيه اتهام له بعد، لاسيما وهو يمتلك واحدة من أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم.

كان أردوغان وجولن شريكين غير رسميين في الائتلاف حتى كان بينهما خلاف على السلطة ومع تفكك تحالفهم، أطلق أتباع جولن في قوة الشرطة تحقيقًا ضد الكسب غير المشروع ضد أردوغان في ديسمبر 2013، تم سحقه بسرعة وتم فصل محققين من الشرطة والادعاء، وسجن العديد منهم.

الأمر غير المعتاد في قضية جوربان أوغلو هو أنه تم التحقيق معه وتطهيره من صلات جولن المحتملة العام الماضي، وقال المدعون في مايو 2019 أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي دليل يربطه بشبكة جولن.

وقال "المونيتور"، إن سبب سجن واعتقال جوربان أوغلو على نفس الجريمة مجددا، هو المال، حيث ألقى أوغلو باللوم على عملاق الطاقة الروسي لوك أويل وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار في محنته في رسالة مؤرخة 2 فبراير موجهة إلى أردوغان، وقال إن هدفهم هو تخويفه وإرغامه على إسقاط القضايا التي رفعها ضد الشركتين في محكمة لندن.

وقال جوربان أوغلو في الرسالة - المنشورة على حسابه على إنستجرام بعد اعتقاله -، إن مسؤولًا تنفيذيًا في لوك أويل أخبره، إن لوك أويل وسوكار "رشوا العديد من السلطات القضائية في تركيا وأصدروا تعليمات بسجنه وإلحاق الضرر به وبشركاته والاستيلاء عليها"،، وقال جوربان أوغلو، إن الشخص الذي كان في مقدمة هذه الجهود، هو رئيس شركة "سوكار".

في بيان 18 مارس، نفى سوكار جميع الادعاءات: "إن احتجاز مبارز مانسيموف من قبل وكالات إنفاذ القانون التركية لا علاقة له بعمليات التحكيم التي ستعقد في لندن وتؤمن سوكار بفاعلية نظام العدالة التركي ويرفض بشكل قاطع إمكانية التدخل في الإجراءات القضائية".

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