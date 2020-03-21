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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2672 في النمسا

السبت 21/مارس/2020 - 12:09 م
كورونا
كورونا
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سجلت النمسا 469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2672 حالة، بزيادة بنسبة 21% في يوم واحد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت، أن غالبية حالات الإصابة بالفيروس لا تزال موجودة في مدينة تيرول بـ568 تليها النمسا العليا بـ507 حالات، فيما بلغ عدد الحالات 392 في النمسا السفلى، وفي فيينا 350 حالة، وفي ستيريا 354 حالة، وفي فورارلبرغ 215، وفي سالزبورغ 177، وكارينثيا 74، وبورغنلاند 35، لافتا إلى تسجيل حالات خفيفة من المرض تبلغ 2581 شخصًا، كما تم إجراء 18545 اختبارًا طبيا.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم تسع حالات.

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