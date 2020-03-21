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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تشدد حملاتها لغلق أماكن التجمعات للحد من انتشار كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:06 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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شهدت محافظات مصر، أمس الجمعة، انتشارا أمنيا غير مسبوق من جانب رجال وزارة الداخلية، لمتابعة تنفيذ قرارات غلق أماكن التجمعات التي أقرها رئيس الوزراء ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقد قام رجال المباحث، بمشاركة الشرطة النظامية، بالمرور على الكافيهات والمولات، ونجحوا في العمل على تنفيذ القرارات.

كما استعان رجال الشرطة ببعض الميكروفونات في عدد من الأماكن لحس المواطنين على الامتثال لقرار الغلق بدءا من السابعة حرصا على حياتهم.

وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة لن تتهاون مع أحد في تطبيق القرار، مؤكدة أن كل ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين واتساقًا مع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020، فإن أجهزة وزارة الداخلية تواصل متابعتها- بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لالتزام أصحاب المنشآت المشار إليها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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