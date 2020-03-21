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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأم المثالية من ذوي الاحتياجات: جرعة تطعيم فاسدة إصابتني بشلل (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 12:06 م
أمينة عبد الحميد
أمينة عبد الحميد
ياسمين عباس
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قالت أمينة عبدالحميد، الأم المثالية الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، إنها تعمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحاصلة على دبلومة تخاطب وحرف بيئية، ومديرة جمعية.

وأشارت أمينة عبدالحميد، خلال لقائها برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه حدث لها إعاقة منذ الطفولة منذ أن كانت بعمر 6 أشهر أخذت 3 جرعات تطعيم، وكانت الجرعة الثالثة فاسدة مما تسبب في إعاقتها وإصابتها بشلل.

وأكدت، أنها شاركت في مشروع محو أمية أثناء دراستها بالمرحلة الإعدادية بمعهد الشلل، ونجحت في تعليم 120 فردًا هي وصديق لها في سن صغيرة لمدة 3 أشهر، وهذا أعطاها ثقة بنفسها، وبعدها حينما وصلت للثانوية تم تعيينها بنسبة الـ 5% للمعاقين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم بدأت تشارك في الجمعيات الخيرية للمعاقين.

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