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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بالجيزة

السبت 21/مارس/2020 - 11:16 ص
جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، تشريح جثة شاب تم العثور عليه مقتولا بعدة طعنات في أوسيم، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لتحديد هويته، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

يذكر أن بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من الأهالي، يؤكدون عثورهم على جثة شاب مقتول على طريق برطس، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبه طعنتان نافذتان بالبطن والصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.

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