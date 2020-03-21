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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

السبت 21/مارس/2020 - 11:11 ص
متاحف روسيا
متاحف روسيا
وكالات
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في الوقت الذي يلزم فيه الكثيرون منازلهم بسبب عدوى كورونا، أطلق موقع "OK" الروسي خدمة تمكن المتمرسين في بيوتهم من زيارة متاحف البلاد افتراضيا عبر الإنترنت.

وأشار القائمون على الموقع إلى أن خدمة "نحن في المتحف" التي باتت متوفرة على صفحة ok.ru الإلكترونية للتواصل الاجتماعي صممت خصيصا لمساعدة الناس في التعرف على أهم المتاحف الروسية ومقتنياتها عبر الإنترنت في الوقت الذي لا يستطيع فيه الكثيرون حول العالم مغادرة منازلهم أو القيام بجولات سياحية وثقافية خوفا من عدوى كورونا.

وتوفر الخدمة الجديدة لمستخدمي الإنترنت رؤية العديد من المتاحف المهمة في روسيا من الداخل، كما تعرض صورا ومقاطع فيديو للوحات والمقتنيات الفريدة التي تضمها هذه المتاحف، ومعلومات توضيحية عن عمر هذه المقتنيات وصانعيها.

ومن أهم المتاحف التي يمكن زيارتها افتراضيا عبر هذه الخدمة: متحف الإرميتاج الشهير في بطرسبورغ الروسية، ومتحف تريتياكوف في موسكو، ومتحف موسكو للفن المعاصر، وعدد من المتاحف المهمة الأخرى في روسيا.

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