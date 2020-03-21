السكة الحديد: نتعامل مع مليون راكب يوميًا ومش خايفيين (فيديو)

قال سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تتعامل يوميًا مع مليون راكب، و47 ألف عامل موظف بالسكة الحديد، موضحًا أنهم وزعوا منشورات توعية بفيروس كورونا، فضلًا عن تخصيص ساعة لتوعية العاملين بالتعامل مع الوضع.وأشار عبدالتواب خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين في شباك التذاكر، منوها بتطهير 3500 عربة وجرار يوميًا، معقبا: "موجودين بين الناس ومش خايفين".وأوضح، أنهم يعقمون كل شيء يمكن أن يلمسه الراكب داخل عربة القطار، خاصة المناطق المعدنية، منوها بأنه لا يمكن تقليل عدد القطارات من دون تقليل الركاب، وإلا ستزداد الكثافة داخل القطارات، مناشدًا المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، متابعًا: "اقعد في بيتك".