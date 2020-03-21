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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جلسة طارئة لمتابعة سير العملية التعليمية بجامعة أسيوط

السبت 21/مارس/2020 - 11:02 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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عقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جلسة طارئة لمجلس شئون طلاب الجامعة، والتي تضم وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور رؤساء اتحادات الطلاب بمختلف الكليات.

وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية خلال فترة تعطيل الدراسة وأبرز مطالبهم والمشاكل التي تواجه طلاب الجامعة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور شحاتة غريب أنه تم خلال اللقاء عرض مشاكل الطلاب عن طريق رئيس اتحاد كل كلية والتيسيرات المطلوب تقديمها لهم خلال فترة استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أن أغلب ما تم مناقشته خلال الاجتماع يتلخص في المطالبة بتأجيل مواعيد برنامج التربية العسكرية وذلك خلال فترة تعطيل الدراسة، وتخفيف المناهج الدراسية والتركيز في عملية وضع الامتحان على الجزء الأول من الفصل الدراسي الثاني وتقسيم الدفعة الدراسية إلى مجموعات صغيرة، مع التشاور مع الكليات المناظرة على مستوى الجامعات المصرية لوضع حلول موحدة متشابهة لكيفية إنجاز مشروعات التخرج في الكليات العملية وكيفية إجراء امتحانات الميدتيرم مع امتحانات نهاية العام.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم الاستماع إلى طرح بعض الطلاب مشكلة صعوبة بعض الطلاب من غير القادرين في متابعة المحاضرات المحملة على الموقع الالكتروني حيث أوضح أنه تم الاتفاق على تجميعها في كل كلية على أن يقوم رئيس الاتحاد بتوصيلها للطلاب عن طريق أسطوانات إلكترونية.
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

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