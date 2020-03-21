4 إصابات جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا إلى مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، لافتة إلى أن الحالة الأخرى لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم الإبلاغ بإصابته.وأكدت الكيلة، عدم وجود أى إصابات جديدة في بيت لحم، وأن الخطر يتزايد مع وجود الفيروس في محافظات بيت لحم، وطولكرم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت، مطالبة: "المواطنين بعدم السفر من وإلى فلسطين، وكل فلسطيني موجود في الخارج أن يحجر نفسه في بيته، وأن يلتزم بالحجر الصحي، وبإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية وتقليل الزيارات والتنقل".وشددت على أن الفحوصات الطبية التي تجري للحالات المشتبه بها، وتكون سلبية من الممكن أن تتحول إلى إيجابية خلال فترة حضانة المرض وانتشاره في جسم الإنسان، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية شملت القدس العاصمة الأبدية لفلسطين بوجود ثلاثة مراكز للفرز خارج المدينة، وآخر في مستشفى المقاصد، وأن العلاج شمل مستشفيات المقاصد والمطلع والفرنسي.ولفتت الكيلة إلى أن الوزارة بصدد شراء أجهزة طبية وأدوية، وستكون مخصصة للمحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "قطاع غزة" على حد سواء، طبقا لاتفاقيات ومنح مع بعض الدول منها الكويت.