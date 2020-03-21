رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 إصابات جديدة بكورونا فى فلسطين

السبت 21/مارس/2020 - 10:57 ص
كورونا
كورونا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا إلى مدينة رام الله، وتبينت إصابتهم بالفيروس، لافتة إلى أن الحالة الأخرى لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم الإبلاغ بإصابته.

وأكدت الكيلة، عدم وجود أى إصابات جديدة في بيت لحم، وأن الخطر يتزايد مع وجود الفيروس في محافظات بيت لحم، وطولكرم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت، مطالبة: "المواطنين بعدم السفر من وإلى فلسطين، وكل فلسطيني موجود في الخارج أن يحجر نفسه في بيته، وأن يلتزم بالحجر الصحي، وبإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية وتقليل الزيارات والتنقل".

وشددت على أن الفحوصات الطبية التي تجري للحالات المشتبه بها، وتكون سلبية من الممكن أن تتحول إلى إيجابية خلال فترة حضانة المرض وانتشاره في جسم الإنسان، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية شملت القدس العاصمة الأبدية لفلسطين بوجود ثلاثة مراكز للفرز خارج المدينة، وآخر في مستشفى المقاصد، وأن العلاج شمل مستشفيات المقاصد والمطلع والفرنسي.

ولفتت الكيلة إلى أن الوزارة بصدد شراء أجهزة طبية وأدوية، وستكون مخصصة للمحافظات الشمالية "الضفة" والجنوبية "قطاع غزة" على حد سواء، طبقا لاتفاقيات ومنح مع بعض الدول منها الكويت.

موضوعات متعلقة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

الأهلى يكشف عن تفاصيل رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

منوعات

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

خبر سار.. اختبار عقار للقطط لعلاج كورونا

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

شريف عابدين يدعو لتفعيل دور السرد في مواجهة وباء كورونا

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

فضاءات تصدر ديوان «بمشيئة الملاح» لـ محمد كنعانة

«النزيلة» للأردني محمود يوسف جديد «ناشرون»