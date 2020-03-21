محافظ القاهرة: الدولة لن تسمح بأي تراخي فيما يتعلق بصحة المواطن

أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي تراخي أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، منوها بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.وأشاد محافظ القاهرة، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم في السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد).وقال محافظ القاهرة في تصريحات اليوم السبت، إن العاصمة شهدت مساء أمس سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التي تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع (الشواربي وقصر النيل وشريف وعرابي والألفي) بوسط البلد، ومناطق (العتبة والحسين والمعادي والأميرية وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب.وناشد عبد العال المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة.. مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.