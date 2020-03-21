بورسعيد: ضبط صاحب محل «بلاي ستيشن» أغلق على رواده

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أن رجال مديرية الأمن، تمكنوا من ضبط صاحب محل "بلاي ستيشن" أغلقه على رواده بنية إخفائهم بعد الساعة السابعة مساء - موعد إغلاق المحال.وأشارت في بيان لها، إلى أن اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، قاد حملة مكبرة بالأمس لضبط أي من المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال باستثناء التي تعمل ببيع المواد الغذائية والصيدليات والخدمات، وخلال الحملة تم الاشتباه في أحد محلات" بلاي استيشن" لصدور أصوات من داخله، فتمت مداهمة المكان، وتبين أن صاحب المحل تحايل على تطبيق القرار، وأغلقه على عدد كبير من الشباب والأطفال.وأكدت أن مدير أمن بورسعيد أصدر تعليماته بإلقاء القبض على المسئول عن محل "البلاي ستيشن" وتحرير محضر بالواقعة وتشميع المحل.