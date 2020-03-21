رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد: ضبط صاحب محل «بلاي ستيشن» أغلق على رواده

السبت 21/مارس/2020 - 10:49 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
شيماء رشاد
طباعة
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أن رجال مديرية الأمن، تمكنوا من ضبط صاحب محل "بلاي ستيشن" أغلقه على رواده بنية إخفائهم بعد الساعة السابعة مساء - موعد إغلاق المحال.

وأشارت في بيان لها، إلى أن اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، قاد حملة مكبرة بالأمس لضبط أي من المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال باستثناء التي تعمل ببيع المواد الغذائية والصيدليات والخدمات، وخلال الحملة تم الاشتباه في أحد محلات" بلاي استيشن" لصدور أصوات من داخله، فتمت مداهمة المكان، وتبين أن صاحب المحل تحايل على تطبيق القرار، وأغلقه على عدد كبير من الشباب والأطفال.

وأكدت أن مدير أمن بورسعيد أصدر تعليماته بإلقاء القبض على المسئول عن محل "البلاي ستيشن" وتحرير محضر بالواقعة وتشميع المحل.

موضوعات متعلقة

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًًا للمواطنين

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

تكليفات جديدة للمحافظين لمواجهة كورونا

أول حالة وفاة بـ«كورونا» في إسرائيل

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

منوعات

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

خبر سار.. اختبار عقار للقطط لعلاج كورونا

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

شريف عابدين يدعو لتفعيل دور السرد في مواجهة وباء كورونا

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

فضاءات تصدر ديوان «بمشيئة الملاح» لـ محمد كنعانة

«النزيلة» للأردني محمود يوسف جديد «ناشرون»