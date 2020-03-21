«فولكسفاجن» تعلق عمليات الإنتاج في المكسيك والأرجنتين

بسبب أزمة وباء كورونا المستجد، علقت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات عمليات الإنتاج الخاصة بها في الأرجنتين والمكسيك.وأعلنت الشركة أنها ستوقف الإنتاج في صنعيها بالأرجنتين، والذي يقع في مدينة جنرال باتشيكو بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، وفي قرطبة، حتى 31 مارس الجاري.وجاء في بيان الشركة أنها ستعلق أيضا إنتاجها في مصنعيها بالمسكيك - في بويبلا وجواناخواتو- اعتبارا من 30 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، وأشارت الشركة إلى أن بعض المراكز الإدارية التابعة لها ستعمل من المنزل.وأوضحت "فولكسفاجن" في المكسيك، أنها وضعت ثلاثة عوامل في اعتبارها عند اتخاذ القرار بتعليق الإنتاج، وهي: صحة موظفيها والسكان، وتراجع الطلب على السيارات، ونقص قطع الغيار.يُذكر أن 40 موظفا في الشركة اضطروا لعزل أنفسهم وعائلاتهم بعدما زار أحد الموردين من ألمانيا مصنعي "فولكسفاجن" في المكسيك وتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا المستجد.