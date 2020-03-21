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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتجاره في مخدر «الآيس» بمدينة نصر

السبت 21/مارس/2020 - 10:48 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل لاتجاره في مخدر "الآيس"، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بمخدر الآيس بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر، وبحوزته (200 جرام لمخدر "الآيس" – بندقية آلية – 160 طلقة نارية - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بمخدر الآيس وترويجه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ ضبط المتهم الهارب‪.‬

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