بالأبيض والورد.. إطلالة داليا البحيري في عيد الأم (صور)

خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها بمناسبة عيد الأم، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع "إنستجرام".وظهرت داليا، خلال الصور مرتدية فستانًا باللون الابيض وتاج ورد على رأسها واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم.وعلقت البحيري، على الصور قائلة:"عيد أم سعيد ليس فقط للامهات ولكن لجميع النساء الرائعات هناك اللواتي هن امهات بطبيعتها الرابطة الالهية مع توام روحي".يذكر أن آخر أعمال داليا البحيري، مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وشارك في بطولتة الفنانة أمل رزق وعزة بهاء وهبة الأباصيري وأحمد عبدالله، وعمرو عابد.