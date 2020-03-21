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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا كورونا في الهند والفلبين إلى 19 حالة

السبت 21/مارس/2020 - 10:45 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت كل من الهند والفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) المستجد، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة في (نيودلهي) إلى 258 حالة، فيما ارتفعت الإصابات في (مانيلا) إلى 262 وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، وفقا لقناة روسيا اليوم، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 19 حالة، وبلغ عدد المصابين 262 حالة، بزيادة 32 حالة عن أمس، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت على أكثر من نصف سكان البلد حجرا صحيا مشددا في المنازل، للحد من انتشار الفيروس.

من جانبها أعلنت الهند تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من (إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة).

وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية (ماهارشتا) غرب البلاد، حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية (كيرالا) في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

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