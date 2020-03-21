الجيش السوري يعلن حالة الإستنفار لمجابهة كورونا

أعلنت قيادة الجيش السوري اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حرصًا على السلامة الشخصية للمقاتلين.وذكرت قيادة الجيش- في بيان لها اليوم السبت، أن أهم تلك الإجراءات هي الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام؛ وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطاعات والتشكيلات المختلفة.وتضمنت الإجراءات التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وإيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعا لا سيما في أماكن مغلقة.وأضافت قيادة الجيش أنها اتخذت أيضا تدابير لرفع الجاهزية في المشافي العسكرية؛ "بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة".